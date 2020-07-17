Королевский двор представил новый портрет герцогини Корнуольской в честь ее 73-летия

Супруге принца Чарльза исполняется 73 года

17 июля герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз отмечает день рождения. Ей исполняется 73 года.

В честь праздника королевский двор в официальном Instagram-аккаунте представил новый портрет супруги принца Чарльза ко дню ее рождения. На нем Камилла Паркер-Боулз позирует на территории официальной резиденции принца Уэльского – в парке дворца Кларенс-хаус.

Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская Фото: instagram.com/clarencehouse

Для фото жена принца Чарльза выбрала платье ярко-синего цвета британского дизайнера Anna Valentine, в котором ранее уже выходила в свет.

INSTAGRAM

Отметим, что королева Елизавета, принц Уильям и Кейт Миддлтон также поздравили Камиллу с днем рождения. Они опубликовали на своих официальных страницах в Instagram яркие фото с герцогиней Корноульской, также члены королевской семьи пожелали ей прекрасного праздника.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Узнайте также историю любви герцогини Корнуольской и принца Чарльза. Почему они скрывали роман 30 лет.

Ранее стало известно, что внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис тайно вышла замуж на закрытой церемонии в Виндзоре.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться