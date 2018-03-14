Королевский дворецкий рассказал о сходстве Меган Маркл и принцессы Дианы

По мнению Гранта Гарольда, привыкнуть к некоторым традициям Меган будет не так просто, как Кейт Миддлтон

До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри осталось чуть меньше двух месяцев. На днях Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принцесса Анна, принц Эндрю и другие члены королевской семьи посетили торжественную службу, которая прошла в Вестминстерском аббатстве. Это первый раз, когда невеста принца Гарри появилась на публике вместе с королевой Великобритании.

Как рассказал Грант Гарольд, британский эксперт по этикету и бывший королевский дворецкий, он увидел некоторые сходства в поведении Меган Маркл и покойной принцессы Дианы. Так, во время недавней поездки в Бирмингем Меган позволила себе обнять несколько школьников. То же делала и принцесса Диана много лет назад, сообщает Enews.

"Это был очень милый жест. Но это довольно необычно. Впрочем, у Меган свой взгляд на некоторые вещи. Вспомните и принцессу Диану, она тоже обнимала людей и была этим знаменита",— поведал он.

"Меган придется тщательно следить за тем, что она говорит и как она это делает. Меган нужно будет контролировать каждый свой шаг — что она делает, как ест, как держит свою чашку, как одевается. Ей нужно будет приспособиться к очень многим вещам",— добавил он.

По мнению Гарольда, привыкнуть к некоторым традициям Меган будет не так просто, как Кейт Мидлтон, которая выросла в Англии и знакома с культурными обычаями страны.

Напомним, Меган Маркл уже определилась со свадебным платьем, и стоимость его составляет 400 тысяч фунтов стерлингов (555 тысяч долларов).