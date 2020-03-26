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Королевский карантин: как принц Чарльз борется с коронавирусом

Монарх самоизолировался в одной из комнат замка

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:01

25 марта в Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза. 71-летний сын королевы Елизаветы II мог заразиться от князя Монако Альбера II во время посещения мероприятия организации WaterAid. На данный момент монарх находится на самоизоляции и продолжает дистанционно выполнять свои королевские обязанности.

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Как сообщает E! News, 71-летний принц Чарльз с женой Камиллой поселились в замке Балморал, который находится в Шотландии. Монарх самоизолировался в одной из комнат замка и консультируется по телефону с врачами. Также принц Чарльз провел разговор с Ее Величеством и своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Привлекать внимание общественности к своей болезни он не собирается.

Смотрите в сюжете, чем занимаются звезды на карантине:

"Принц Чарльз не хочет лишней суеты, поскольку известно, что от вируса страдают тысячи людей, и некоторые намного сильнее, чем он. Камилла следует всем медицинским рекомендациям, пока Чарльз лечится. Она беспокоится за него, но знает, что у него хорошее настроение и что он продолжает работать из своего имения. Они оба очень оптимистично настроены", – говорит инсайдер.

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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