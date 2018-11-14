Королевский "плагиат": Кейт и Уильям копируют нежности Меган и Гарри на публике

Герцоги Кембриджские проявляют заботу друг о друге перед поклонниками

Принц Уильям и принц Гарри, Меган и Кейт. Фото: AFP

Принц Гарри и его жена Меган, по сравнению с их родственниками принцем Уильямом и Кейт на публике никогда не скрывают своих чувств. Королевская пара спокойно ходит, держась за руки, обнимается и, даже, целуется.

Чего не скажешь о Кейт и Уильяме, которые на официальных мероприятиях всегда ведут себя сдержано. Однако исключением стало недавнее посещение членов королевской семьи службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, пишет People.

Принц Гарри и Меган Фото: AFP

Там Гарри нежно положил руку на поясницу Меган, то же самое движение повторил Уильям с Кейт. Однако пара пришла и ушла с церемонии, не взявшись за руки.

Ранее эксперт по королевскому этикету Мика Майер рассказывала, что герцоги Кембриджские согласно правилам, не обязаны держать на людях дистанцию и сдерживать себя в проявлении чувств. Это личный выбор королевской четы.

Кейт и принц Уильям Фото: Getty

"Прикосновение к спине рукой – один из любимых жестов Меган и Гарри. Он несет в себе стремление направить, защитить, успокоить ... Обычно младший брат берет пример со старшего, но здесь, видимо, Уильям учится у Гарри", – в свою очередь отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Тем не менее на свадьбе принцессы Евгении герцоги Кембриджские трогательно держались за руки.

Напомним, принц Гарри сделал трогательное фото беременной Меган. Члены королевской семьи побывали в живописном лесу в Роторуа, Новая Зеландия.