Королевский "плагиат": Кейт и Уильям копируют нежности Меган и Гарри на публике
Герцоги Кембриджские проявляют заботу друг о друге перед поклонниками
Принц Гарри и его жена Меган, по сравнению с их родственниками принцем Уильямом и Кейт на публике никогда не скрывают своих чувств. Королевская пара спокойно ходит, держась за руки, обнимается и, даже, целуется.
Чего не скажешь о Кейт и Уильяме, которые на официальных мероприятиях всегда ведут себя сдержано. Однако исключением стало недавнее посещение членов королевской семьи службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, пишет People.
Там Гарри нежно положил руку на поясницу Меган, то же самое движение повторил Уильям с Кейт. Однако пара пришла и ушла с церемонии, не взявшись за руки.
Ранее эксперт по королевскому этикету Мика Майер рассказывала, что герцоги Кембриджские согласно правилам, не обязаны держать на людях дистанцию и сдерживать себя в проявлении чувств. Это личный выбор королевской четы.
"Прикосновение к спине рукой – один из любимых жестов Меган и Гарри. Он несет в себе стремление направить, защитить, успокоить ... Обычно младший брат берет пример со старшего, но здесь, видимо, Уильям учится у Гарри", – в свою очередь отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.
Тем не менее на свадьбе принцессы Евгении герцоги Кембриджские трогательно держались за руки.
#RoyalWedding Aaahhh! My heart! #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/Xup5ouu67a— Cambridge Fellow (@cambridgefella) 12 октября 2018 г.
Напомним, принц Гарри сделал трогательное фото беременной Меган. Члены королевской семьи побывали в живописном лесу в Роторуа, Новая Зеландия.