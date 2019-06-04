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Королевский шик: как готовили Букингемский дворец к банкету с Трампом

Президента Америки встречали с британским размахом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Дональд и Мелания Трамп в Букингемском дворце
Дональд и Мелания Трамп в Букингемском дворце
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп прилетели в Лондон с официальным визитом. Первые лица Америки уже встретились с королевой Британии Елизаветой II и другими членами семьи. Но впереди их ждал по истине роскошный банкет в Букингемском дворце, который украсили специально к приезду мирового лидера. 

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


На официальной странице королевской семьи в Instagram опубликовали кадры, на которых запечатлен момент подготовки дворца к торжественному банкету. От такой красоты просто дух захватывает! Красные дорожки из бархата, идеально сервированный стол, живые цветы вокруг – поистине королевский размах.

На торжество были приглашены около 170 гостей, в том числе представители королевской фамилии и члены семьи Дональда Трампа. На встречу с американским президентом не явилась Меган Маркл под предлогом исполнения материнских обязанностей

Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Подготовка к банкету в Букингемском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily
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Стоит отметить, что за праздничным столом для каждого гостя предназначалось шесть бокалов - для шампанского, красного, белого и десертного вина, а также портвейна с водой. Бокалы и стулья должны находиться на одинаковом расстоянии от края стола. Строго регламентировано и расстояние между тарелками - 18 дюймов (45,7 сантиметров).

После такой помпезности Дональд Трамп поблагодарил королеву за гостеприимность и назвал ее "великой, великой женщиной".

Напомним, первая леди США Мелания Трамп уже успела сменить три роскошных наряда от мировых брендов. 

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