Королевский выход: принцесса Беатрис и внучка Грейс Келли блистали на Met Gala-2018
Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни.
Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.
Шарлотта Казираги и сын французской актрисы Кароль Буке, продюсер Димитрий Рассамом, в июне этого года должны были зарегистрировать свои отношения в Монако, а затем обменяться клятвами любви и верности на острове Пантеллерия, Италия. Как удалось узнать испанскому журналу HOLA!, торжество откладывается на неопределенный срок.
Другой представительницей монаршей семьи на модном мероприятии стала принцесса Йоркская Беатрис. 29-летняя Беатрис предпочла платье пурпурного цвета от Alberta Ferretti.
Напомним, Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.
Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.
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