Королевский выход: принцесса Беатрис и внучка Грейс Келли блистали на Met Gala-2018

Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent

Принцесса Беатрис. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни.

Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.

Шарлотта Казираги Фото: AFP

Шарлотта Казираги, Шарлотта Генсбур, Кейт Мосс, Эмбер Валлетта, Энтони Ваккарелло, Аня Рубик и Мики Арганараз Фото: AFP

Шарлотта Казираги и сын французской актрисы Кароль Буке, продюсер Димитрий Рассамом, в июне этого года должны были зарегистрировать свои отношения в Монако, а затем обменяться клятвами любви и верности на острове Пантеллерия, Италия. Как удалось узнать испанскому журналу HOLA!, торжество откладывается на неопределенный срок.

Другой представительницей монаршей семьи на модном мероприятии стала принцесса Йоркская Беатрис. 29-летняя Беатрис предпочла платье пурпурного цвета от Alberta Ferretti.

29-летняя Беатриса Йоркская Фото: AFP

Напомним, Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

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