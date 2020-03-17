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"Коронавирус – вызов для человечества": украинские звезды объединились против COVID-19

Потап, MONATIK , Павел Зибров и другие призвали украинцев придерживаться правил гигиены

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:38

Представители украинского шоу-бизнеса на фоне пандемии коронавируса поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения COVID-19.

Так, на официальной странице ведомства в Facebook опубликован информационный ролик против COVID-19, в котором приняли участие Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа "Время и Стекло", а также министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Например, Дмитрий Шуров обрабатывает руки антисептиком, а Michelle Andrade протирает экран своего мобильного антисептическими влажными салфетками. Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

"Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять и решить проблему вместе!" – отмечается в видео.

Ролик с украинскими звездами является частью информационной кампании Минздрава Украины против COVID-19. Призываем потреблять информацию только из надежных источников и соблюдать простые рекомендации, чтобы обезопасить себя от заражения.

Ранее мы писали, что Хайди Клум и Том Каулитц сдали тест на коронавирус и ждут результата на карантине, а Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом в Милане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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