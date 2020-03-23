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Коронавирусом заразился скандальный голливудский продюсер: подробности

Вайнштейна уже отправили на карантин

Тина Наринецкая
Сегодня, 07:34

Осужденный за сексуальное насилие голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Опасную инфекцию он подхватил в тюрьме, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, о том, что у него коронавирус, мужчина сообщил после прибытия государственное исправительное учреждение Венде на западе штата Нью-Йорк. До этого он находился в тюрьме на острове Рикерс, где среди заключенных была зафиксирована вспышка инфекции. Продюсера обследовали и подтвердили у него коронавирус.

На данный момент скандального продюсера отправили в тюремный изолятор на карантин.

Ранее мы писали, что голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсонвыписали из больницы после лечения от коронавируса. На данный момент звезда кино находится в арендованном доме в Австралии. Также недавно на своей странице в Instagram Том Хэнкс показал, как они с супругой выглядят, и рассказал, как проходила их жизнь в изоляции.

Более подробно о ситуации в семье Тома Хэнкса смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тюрьма продюсер заражение Вайнштейн
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