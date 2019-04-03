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Короткая стрижка и усы: новый образ Анны Седоковой

Певица решила поэкспериментировать с образом и поделилась неожиданными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Анна Седокова предстала в неожиданном образе
Анна Седокова предстала в неожиданном образе

36-летняя певица Анна Седокова, которая подтвердила слухи о новом романе, часто эпатирует подписчиков откровенными фото, на которых демонстрирует аппетитные формы. Однако в последнее время артистка часто удивляет публику экспериментами с образом. Не так давно Анна Седокова предстала в образе блондинки с короткими волосами.

В этот раз певица превзошла себя и еще больше удивила фанатов. Анна Седокова позировала с короткой черной стрижкой и... усами. Эффектности образу добавили классический макияж smoky eyes и контрастная белая рубашка. 

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой. Мне идет?", – поинтересовалась Седокова.

Анна Седокова позировала с короткими черными волосами и фейковыми усами
Анна Седокова позировала с короткими черными волосами и фейковыми усами
Фото: instagram.com/annasedokova

В комментариях подписчики Анны Седоковой оставили множество комплиментов в адрес певицы, однако отметили, что с длинными волосами ей лучше: "Короткая стрижка отлично показывает, какие у тебя красивые черты лица", "Кончита Вюрст тихо плачет в сторонке!", "Никогда в жизни бы не узнала. Все-таки ваши длинные волосы шикарные, и очень украшают вас!".

Весна – время перемен, когда девушкам хочется привнести что-то новое в свой образ, и звезды – не исключение. Так, недавно кардинально сменила имидж 60-летняя певица Мадонна.

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