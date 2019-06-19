Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полицейский кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку: фото

83-летняя британка попала под колеса мотоцикла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: AFP

На днях с членами королевской семьи Кейт Миддлтон и принцем Уильяма произошел неприятный случай. По дороге на торжественную церемонию ордена рыцарей полицейский кортеж королевской четы сбил на улице Лондона пожилую женщину.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Как сообщает Daily Mail, 83-летняя британка Ирен Мэйор попала под колеса ехавшего впереди полицейского мотоцикла. Со множеством травм женщина была доставлена в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии. 

Место аварии на улице Лондона
Место аварии на улице Лондона
Фото: The Daily Mail

"Женщина лежала на земле, вокруг нее бегали медики, а полицейский мотоцикл лежал на боку неподалеку на дороге", — рассказали детали ДТП один из свидетелей.

Читайте также
Британец решил заработать миллионы на аварии мужа королевы Елизаветы

Сами герцоги не поняли, что произошло и уже узнали об аварии в Виндзоре. Супруги связались с семьей пострадавшей и пообещали навестить пенсионерку, когда разрешат врачи. А пока они послали в ее палату букет цветов. 

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием членов королевской семьи. 17 января, 97-летний британский принц и муж королевы Елизаветы Второй Филипп попал в достаточно серьезную аварию. Он перевернулся на своем Land Rover, въехав в кроссовер Kia. Сам герцог Эдинбургский не пострадал, а вот пассажирка Kia сломала запястье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон, Камилла и Летиция в элегантных платьях посетили торжество в Лондоне Очаровательно! Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру идеальным платьем Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день Герцоги Кембриджские и Сассекские объединились: о чем речь Принц Уильям угодил в громкий скандал из-за ядерного оружия
ДТП Кейт Миддлтон принц Уильям аварии королевская семья
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Сегодня, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Первые фото беременной невесты Тимати
Первые фото беременной невесты Тимати
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь