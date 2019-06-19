Полицейский кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку: фото

83-летняя британка попала под колеса мотоцикла

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: AFP

На днях с членами королевской семьи Кейт Миддлтон и принцем Уильяма произошел неприятный случай. По дороге на торжественную церемонию ордена рыцарей полицейский кортеж королевской четы сбил на улице Лондона пожилую женщину.

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Как сообщает Daily Mail, 83-летняя британка Ирен Мэйор попала под колеса ехавшего впереди полицейского мотоцикла. Со множеством травм женщина была доставлена в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Место аварии на улице Лондона Фото: The Daily Mail

"Женщина лежала на земле, вокруг нее бегали медики, а полицейский мотоцикл лежал на боку неподалеку на дороге", — рассказали детали ДТП один из свидетелей.

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Сами герцоги не поняли, что произошло и уже узнали об аварии в Виндзоре. Супруги связались с семьей пострадавшей и пообещали навестить пенсионерку, когда разрешат врачи. А пока они послали в ее палату букет цветов.

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием членов королевской семьи. 17 января, 97-летний британский принц и муж королевы Елизаветы Второй Филипп попал в достаточно серьезную аварию. Он перевернулся на своем Land Rover, въехав в кроссовер Kia. Сам герцог Эдинбургский не пострадал, а вот пассажирка Kia сломала запястье.

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