Кортни Кардашьян на пикантном фото показала обнаженные ягодицы

Знаменитость снялась для известного глянца GQ

Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Старшая сестра из клана Кардашьян Кортни не отстает от младших и на своей странице в Instagram также публикует пикантные фото. Еще летом знаменитость радовала поклонников соблазнительными снимками в бикини.

На этот раз 39-летняя Кортни опубликовала в сети чувственное черно-белое фото, на котором она позирует в боди, оголяющем ее подтянутые ягодицы.

В таком образе звезда снялась для мексиканского GQ.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Примечательно, что этот снимок набрал более двух миллионов "лайков" в Instagram Кортни. В комментариях восхищенные подписчики "забросали" телезвезду комплиментами.

Ранее мы писали о том, что Кортни простила измену своему молодому бойфренду. В начале августа этого года источники сообщили, что "отношения Кортни и Юнеса не закончилось хорошо", не говоря уже о том, что сеть буквально "взорвали" фото, где Юнес обнимается с незнакомкой в Мексике. Бенджама тогда утверждал, что они с девушкой "просто друзья".