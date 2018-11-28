Кортни Кардашьян полностью обнажилась на камеру – горячие фото

Знаменитость позировала мужскому журналу

Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Звезда реалити Кортни Кардашьян, которая на пикантном фото показала обнаженные ягодицы, поделилась новой порцией горячих фото. На этот раз знаменитость показала снимки, где предстает полностью обнаженной.

Эти изображения были сделаны в рамках фотосессии для мексиканской версии мужского журнала GQ. На фотографиях 39-летняя Кортни позирует без одежды, соблазнительно смотря при этом в камеру.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash 1/5

Поклонники звезды отметили, что как для матери троих детей Кардашьян выглядит просто великолепно. "Отличная фигура", "Красотка", "Вау, наконец-то изображение, стоящее миллиона лайков", – пишут фолловеры.

Напомним, в начале ноября Кортни вместе с сестрой Ким Кардашьян посетили светское мероприятие в роскошных соблазнительных нарядах. Знаменитости надели платья-ночнушки черного цвета.

К слову, в сентбяре 39-летняя Кортни Кардашьян вернулась к бойфренду-изменнику. Пара воссоединилась через месяц после скандала. В начале августа стало известно, что "отношения Кортни и Юнеса не закончилось хорошо", не говоря уже о том, что сеть буквально "взорвали" фото, где Юнес обнимается с незнакомкой в Мексике.