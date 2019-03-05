Кортни Кардашьян прикрылась чашкой и ноутбуком, полностью обнажившись в сети

Старшая сестра Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании нового проекта

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Старшая сестра теледивы Ким Кардашьян, 39-летняя Кортни, снялась в откровенной фотосессии. Кардашьян опубликовала на своей странице в сети снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. Кортни прикрыла интимные места ноутбуком и чашкой. Локацией для съемок выбрали ванную комнату, а сама Кортни ради удачного кадра забралась на тумбочку с умывальником.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

В описании к фото Кортни написала: "Скоро" и название нового проекта - Poosh. Пока неизвестно, чему именно посвящен новый проект звезды, но многие предположили, что это косметическая линия, бренд одежды или же предметы декора. В комментариях к снимку мнения подписчиков Кортни разделились – одним сочли фото "стильным" и "красивым", другие отметили, что это слишком уж откровенный кадр.

Тем временем Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве. В последнее время Ким все чаще стала публиковать архивные фото. Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором знаменитости всего шесть лет.

К слову, не так давно публика раскритиковала Ким Кардашьян из-за ее дочерей Норт и Чикаго. Подписчики обвинили звезду в излишнем ретушировании фото детей.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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