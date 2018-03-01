Кортни Кокс поддержала Дженнифер Энистон после ее развода

Сегодня, 12:00

Знаменитости перенесли крепкую дружбу с экрана в реальную жизнь

Кортни Кокс c женихом. Фото: AFP
Кортни Кокс c женихом. Фото: AFP

В середине февраля стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру разводятся после двух лет брака. Разрыв оказался болезненным: актриса почти сразу начала продажу дома, в котором вышла замуж, и вещей, которые напоминали ей о бывшем супруге.

Западным журналистам удалось выяснить, что одной из главных причин расставания пары стала голливудская актриса Наоми Уоттс.

Однако унывать Энистон не стала, а помогла ей в этом давняя близкая подруга Кортни Кокс. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Друзья" и перенесли крепкую дружбу с экрана в реальную жизнь. Папарацци на днях сфотографировали Дженнифер, когда она выходила из дома Кокс в Беверли-Хиллз, сообщает dailymail.co.uk.

Напомним, источники близкие к Дженнифер Энистон рассказали, что актриса решила отодвинуть любовные дела на второй план и уделить время себеИнсайдер также добавил, что актриса не только не заинтересована в свиданиях, но и интимная жизнь ее не особо волнует.
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