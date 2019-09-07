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Костюм на голое тело: Даша Астафьева вновь поразила сеть чб фотосессией

Певица опубликовала откровенные кадры в социальной сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии. Спустя некоторое время после съемки на крыше многоэтажки, звезда Playboy решила позировать в брючном костюме на голое тело.

О том,что Даша Астафьева делала в киевском метро, смотрите в сюжете:

Новой черно-белой фотосессией Даша Астафьева поделилась на своей странице в Instagram. На фото девушка запечатлена в чувственных позах. На Даше оверсайз брюки клеш и пиджак.

INSTAGRAM

"Сейчас, хочется, чтоб каждая съемка длилась не дольше часа. За это время, всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов..", – написала Астафьева в соцсети.

INSTAGRAM

Поклонники знаменитости не перестают удивляться ее красоте и изысканности: "Какая прекрасная", "Дыхание перехватывает от красоты", "Как всегда огонь!".

INSTAGRAM

Напомним, что недавно Даша Астафьева представила откровенное видео на песню "Основной инстинкт".

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фотосессия Даша Астафьева
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