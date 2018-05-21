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Кожаные ботфорты и откровенное декольте: Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла престижная премия Billboard Music Awards

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Вчера, 20 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. 

На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры, в их числе оказалась и популярная исполнительница и актриса Дженнифер Лопес. Для выхода в свет Джей Ло выбрала соблазнительный наряд из кожи из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli. Свой образ Лопес дополнила кожаными ботфортами. В качестве аксессуаров Дженнифер выбрала клатч в тон наряду, из украшений певица предпочла надеть несколько колец и длинные серьги с драгоценными камнями.

Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards
Фото: AFP
Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards
Фото: AFP
Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards
Фото: AFP
Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards
Фото: AFP
Маникюр Дженнифер Лопес
Getty
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Ранее мы публиковали список победителей премии Billboard Music Awards.

Напомним, Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с разрезом до талииПевица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на благотворительном мероприятии фонда The Robin Hood Foundation.  Эффектный образ Лопес дополнили туфли от Charlotte Olympia, украшения с бриллиантами от Yeprem и серебристый клатч.

Бывший муж Дженнифер Лопес погрузился в новый роман – смотрите видео:

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Источник: "Сегодня"
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