Козловский, Пивоваров и Бабкины снялись для социального календаря в поддержку бездомных животных
В съемках приняли участие известные украинские музыканты, актеры, телеведущие, кулинары и хореографы
В Харькове и Киеве презентуют социальный фотопроект в поддержку бездомных животных. Презентация #takeapetua – календаря на 2020 год – состоится в начале декабря. В 2019 году съемки прошли в Киеве совместно с питомцами Гостомельского приюта для животных, на развитие которого в последствии и будут направлены все вырученные от продажи средства.
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По словам организаторов, фотопроект #takeapetua привлекает внимание к проблеме помощи бездомным животным и гуманного отношения к ним. Не важно кто ты: актер, художник, музыкант, врач или спортсмен, важно, насколько ты человек, чтобы взять на себя ответственность за жизнь наших друзей. Эта тема стала основной в работе над проектом.
В этом году в съемках приняли участие известные украинские музыканты, актеры, телеведущие, кулинары и хореографы: Сергей и Снежана Бабкины, Артем Пивоваров, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, dj Nana, Ричард Горн, Катерина Пескова, группа "Пающие Трусы", Виктория Ткач с дочкой Лизи и другие. Фотографом проекта стал Олег Пальчик.
Социальный фотопроект также поддержали модели plus size всеукраинского проекта "Велика Краса Країни" и участники первого в Украине инклюзивного модельного агентства "INclusive model agency by Kreavita", которые помогут донести месседж про необходимость оказания помощи бездомным животным и социальную ответственность за негуманное отношение к ним.
Фотовыставка и презентация календаря пройдут 5 декабря в Харькове и 7 декабря в Киеве.
Отметим, проект #takeapetua реализуется с 2017 года, тогда в съемки приняли участие 12 известных харьковчан совместно с питомцами из Харьковского городского приюта для животных. С того момента удалось найти новые семьи нескольким десяткам бездомных животных.
Напомним, не так давно вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы.
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