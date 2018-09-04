Красавчик Киану Ривз стал неожиданным гостем на свадьбе обычной пары

Киану не отказался пообщаться с молодоженами и поздравить их с днем свадьбы

Киану Ривз. Фото: Getty

Голливудский красавчик Киану Ривз, который недавно снялся в фильме "Сибирь", случайно оказался на свадьбе обычной американской пары, сообщает ABC 7.

На днях влюбленные Лесли Уокер и Джаррод Камара отмечали свою свадьбу в одном из отелей Калифорнии, куда пригласили друзей и родных. Однако некоторые гости неожиданно заметили в баре отеля голливудского актера Киану Ривза. Мама жениха подошла к знаменитости, поскольку ее сын был большим поклонником актера.

Киану не отказался пообщаться с молодоженами и поздравить их с днем свадьбы. По словам мамы жениха, Ривз отложил свои дела и был очень мил. Актер также сделал памятное фото с молодоженами.

Киану Ривз на свадьбе Фото: twitter.com/DionLimTV

Для молодоженов появление Киану стало огромным подарком на свадьбу.

Напомним, недавно американский актер и комик Адам Сэндлер тоже стал незапланированным участником фотосессии молодоженов.

А вот американский актер Том Хэнкс помог мужчине признаться своей любимой. Это случилось на Техасском книжном фестивале, когда актер представлял свой сборник рассказов о печатных машинках.