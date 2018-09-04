Красавчик Киану Ривз стал неожиданным гостем на свадьбе обычной пары
Киану не отказался пообщаться с молодоженами и поздравить их с днем свадьбы
Голливудский красавчик Киану Ривз, который недавно снялся в фильме "Сибирь", случайно оказался на свадьбе обычной американской пары, сообщает ABC 7.
На днях влюбленные Лесли Уокер и Джаррод Камара отмечали свою свадьбу в одном из отелей Калифорнии, куда пригласили друзей и родных. Однако некоторые гости неожиданно заметили в баре отеля голливудского актера Киану Ривза. Мама жениха подошла к знаменитости, поскольку ее сын был большим поклонником актера.
Киану не отказался пообщаться с молодоженами и поздравить их с днем свадьбы. По словам мамы жениха, Ривз отложил свои дела и был очень мил. Актер также сделал памятное фото с молодоженами.
Для молодоженов появление Киану стало огромным подарком на свадьбу.
Напомним, недавно американский актер и комик Адам Сэндлер тоже стал незапланированным участником фотосессии молодоженов.
А вот американский актер Том Хэнкс помог мужчине признаться своей любимой. Это случилось на Техасском книжном фестивале, когда актер представлял свой сборник рассказов о печатных машинках.