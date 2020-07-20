"Красива, как мама": Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото дочери

Поклонники актрисы отметили поразительное сходство девушки с мамой

Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала подписчикам свежий снимок своей 17-летней дочери Кэрис Дуглас. Кадр знаменитость разместила в своем Instagram-профиле.

На снимке Кэрис позирует маме босиком, в белом платье на тонких бретелях.

"Моя девочка в саду", – подписала фото Зета-Джонс.

Кэрис Дуглас Фото: Instagram/catherinezetajones

Многие поклонники звезды отметили, что юная Кэрис очень похожа на свою мать: "Такая же невероятная, как ее мама", "Очень на маму похожа", "Я думала, это вы. Красивая", "Какая же красивая у вас дочь", "Красивая девушка", "Прекрасна", "Красива, как мама".

Отметим, что Кэтрин не так уж и часто публикует в Сети фото со своими детьми. Кроме Кэрис, у актрисы есть старший сын Дилан, которому в августе исполнится 20 лет. Обоих детей Кэтрин родила от своего супруга, знаменитого актера Майкла Дугласа. Пара вместе уже более 22 лет.

Отметим, что Зета-Джонс уже давно страдает от биполярного расстройства, для которого характерны депрессивное состояние и частая смена настроения. В августе 2013 года Майкл Дуглас заявил о своем намерении развестись с Кэтрин. Причиной разногласий стала болезнь актрисы и ее затяжная депрессия. Однако уже в ноябре паре удалось наладить отношения.

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