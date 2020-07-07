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"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

Сегодня, 11:52

Поклонники артистки решили, что Миша и Макс – супруги

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра", Миша Романова, которая рассказала о неудачной операции по увеличению груди, отпраздновала двухлетие сына Мартина. Особым гостем на торжестве был известный певец и друг Миши Макс Барских. На своей странице в Instagram Романова опубликовала трогательные фото, на которых она запечатлена со своим сыном, а также Максом и его старшей сестрой Оксаной.

"Мартину сегодня исполнилось два годика", – подписала снимок Миша.

Миша Романова с сыном Мартином, Максом Барских и его сестрой Оксаной
Миша Романова с сыном Мартином, Максом Барских и его сестрой Оксаной
Фото: Instagram/misharomanova

Ко второму фото, на котором она с Максом целует малыша, певица добавила подпись: "День рождения Мартина".

Поклонники артистки принялись активно поздравлять ее в комментариях. Многие из них решили, что именно Макс является отцом сына Миши, а также подумали, что Барских и Романова – семейная пара.

"Прекрасная семья", "Красивая семейная пара, пример для подражания", "Разве сын не от Макса? А кто отец?", "Макс ваш муж?", Ура! Наконец то нет секрета, что Макс – папа Мартина".

Миша Романова с сыном Мартином и Максом Барских
Миша Романова с сыном Мартином и Максом Барских
Фото: Instagram/misharomanova

С Барских артистка уже давно находится в дружеских отношениях, а малышу Мартину Макс приходится крестным отцом.

В более ранних интервью певица признавалась, что родила Мартина от украинского режиссера. По ее словам, они с отцом ребенка расстались еще до рождения малыша и даже не пытались построить семью только из-за ребенка.

Напомним, Миша Романова впервые показала лицо сына.

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