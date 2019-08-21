Красивая школьная форма 2019: модные тенденции и цены

В 2019 году стоит обратить внимание на школьную форму в японском стиле

Модная школьная форма 2019: главные тренды Фото: Depositphotos

Какая школьная форма актуальна в 2019 году? Многие фирмы шьют очень стильную и модную школьную форму, следуя всем тенденциям "взрослой" моды с адаптацией под возраст.

Школьная форма для девочек

Очень популярным видом школьной одежды для девочек является сарафан: свободные сарафанчики трапециевидного кроя, с модной плиссированной юбкой, на тонких или толстых бретелях, дополненные ремешком или накладными кармашками.

Свободный сарафан для школы – отличный вариант Фото: Instagram.com

Ученицам младших классов отлично подойдут также удобные платьица свободного кроя с рукавом, дополненные красивым воротничком, а трапециевидные, юбки-карандаш и платья-футляр – девочкам постарше. Что касается длины юбок, платьев и сарафанов, они могут быть чуть выше или чуть ниже колена.

Школьная форма 2019: обратите внимание на модели прямого кроя Фото: Instagram.com

Старшеклассницам можно выбирать рубашки офисных моделей – прямого кроя (можно с лентой в воротниковой зоне, что сейчас на пике популярности), также в тренде рубашки с карманами и с объемными рукавами. Платья-рубашки также подойдут как вариант лука для учебы. Брюки в тренде сейчас с высокой посадкой, широкие прямого кроя. Либо классические костюмные. А плиссированная юбка длины миди уже не первый год является хитом.

Модная школьная форма для мальчиков

Парни смело могут отдавать предпочтение классическим костюмам и сочетать их с однотонными рубашкам пастельных оттенков, дежмперами, водолазками. Комбинации рубашка + пиджак, рубашка + свитер с V-образным вырезом, рубашка + жилет всегда выглядят стильно.

Классические брюки со стрелками, модные зауженные брюки и даже джинсы (черные или серые) могут стать основой для школьной формы мальчиков. Встречаются варианты для теплого времени года – комплекты с удлиненными шортами до колен.

Школьная форма для мальчиков Фото: Instagram.com

Новый тренд: японская школьная форма

Сейчас очень популярны японские школьные формы, а также корейские. Во-первых, они действительно красивые: у мальчиков – стилизация пиджака под военный китель – с воротником-стойкой ("гакуран"), у девочек – под матросскую ("сейлор фуку"); во-вторых, в интернете можно найти варианты по очень выгодной цене. Прибавили популярности японской школьной форме и японские аниме, в которых главные герои – школьники старших классов.

Классическая японская форма девочки: как правило, клетчатая или однотонная юбка в складку выше колен на 15 см, рубашка с гюйсом (морской широкий воротник), гольфы, мокасины, курточки или пиджаки, свитера и жилеты.

Японская школьная форма – в тренде Фото: Instagram.com

Мальчики в младшей школе носят шорты, остальное – то же, что у девочек, дополненное сюртуком (гакуран) с пуговицами до горла.

Очень часто японские ученики используют в школьном наряде банты (девочки), галстуки или нашейные платки. Отличительной чертой в комплекте являются гольфы или носки особенного цвета (в каждой японской школе свои правила и есть свой фирменный элемент – кепка, шляпка, панамка).

Цены на школьную форму в Украине

В среднем стоимость полного базового комплекта школьника колеблется в пределах нескольких тысяч гривен и зависит от места покупки (в интернете, например, можно найти очень демократичные варианты), состава ткани, производителя и т.д.

Для мальчика: костюм обойдется примерно в 900-3000 грн, пиджак – 500-1500 грн, жилет – 200-700 грн, брюки – от 400 до 800 грн, рубашка 200-400 грн, джемпер – столько же, бабочка или галстук – от 50 грн. Обувь около 1000-1500 грн.

Для девочки: сарафан обойдется в 300-1000 грн, юбка – в 200-800 грн, жилет, блуза – в пределах 600-700 грн, джемпер стоит 300-400 грн, обувь – 1000-2000 грн.

Модная школьная форма в клетку Фото: Instagram.com

Уверенность в том, что он хорошо выглядит, нужна каждому школьнику. Поэтому он должен понравиться себе в зеркале, прислушайтесь к его пожеланиям. Всегда можно найти оптимальный вариант, выбирая что-то стильное, подходящее по бюджету, фасону и из натуральных тканей.

Но самое главное, конечно, не одежда, а самочувствие и настроение. И ваше, и ребенка. Поэтому желаем вам продуктивного школьного шопинга и отличного настроения!

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