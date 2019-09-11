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"Красивая традиция": Ксения Собчак впервые раскрыла детали свадьбы

37-летняя звезда собирается обвенчаться с Константином Богомоловым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Instagram.com

Уже в эту пятницу, 13 сентября, российская ведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу в элитном ресторане Москвы. До этого момента сама журналистка никаких комментариев не давала, но и не отрицала информацию, которая появлялась в СМИ о ее втором бракосочетании. Но в канун свадьбы Ксения все-таки решила поделиться радостью и раскрыла неожиданные подробности.

Более подробно о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова узнайте в сюжете:

Оказывается влюбленные решили не только официально закрепить свои отношения, но и планируют обвенчаться. Сама Ксения Собчак призналась, что ей хочется особого праздника, к тому же, процесс венчания – красивая традиция.

"Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти", – откровенно призналась Собчак журналу Tatler.

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К тому же, 37-летняя журналистка призналась, что по такому важному в жизни случаю выбрала свадебное платье от Edem, декорированное кружевами. Также Ксения заявила, что у нее с бывшим мужем Максимом Виторганом была достаточно скромная свадьба, теперь ее душа просит праздника. 

INSTAGRAM (@tatler_russia)

"Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость", — отметила она.

Напомним, что недавно в сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

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