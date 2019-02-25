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Красная дорожка, конфузы и слезы победителей на сцене: чем запомнился "Оскар 2019"

Съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за подготовкой к церемонии "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:53
Лауреаты премии "Оскар 2019": Рами Малек, Оливия КОлман, Реджина Кинг, Махершала Али
Лауреаты премии "Оскар 2019": Рами Малек, Оливия КОлман, Реджина Кинг, Махершала Али
Фото: AFP

Отгремела с большим размахом 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за тем, как шла подготовка к церемонии, а после – что происходило на красной дорожке и в самом кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. Также в течение недели Дэн Кушнарев и Олесь Середицкий максимально создавали положительный имидж нашей страны, рассказывая о ней как американскому телевидению, так и звездам. И именно съемочная группа телеканала "Украина" была единственным представителем отечественных СМИ на красной дорожке.

Ранее мы уже рассказывали, что рабочие на красной дорожке немного не успевали по графику. И даже когда к приезду звезд уже оставалось несколько часов, здесь еще завершали приготовления! А вот фанатки уже передавали привет нашей стране: "Hello Europe, Hello Ukraine!"

Между тем, главной интригой вечера был образ Леди Гаги. И если на "Золотом Глобусе" съемочная группа "Сегодня" увидела ее в платье нежно-голубого цвета, а также макияжем и окрашенным волосам в тон, то для "Оскара" певица выбрала классику. Длинные перчатки, черное платье и ожерелье с уникальным бриллиантом в 128 карат! Образ стал ссылкой на легендарную Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани".

Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Много внимания получил и "Аквамен" – Джейсон Момоа. Актер надел вельветовый розовый костюм от Карла Лагерфельда, отдав дань дизайнеру, который ушел из жизни на прошлой неделе. Также всех интересовал необычный аксессуар на руке Момоа: им стал дизайнерский резиновый браслет в тон костюму.

Джейсон Момоа с супругой
Джейсон Момоа с супругой
Фото: AFP

Можно долго обсуждать лучшие и худшие наряды на красной дорожке, но один образ точно поразил всех. Актер Билли Портер, известный своими провокационными идеями, соединил на этот раз мужской и женский гардероб, надев смокинг, который переходил в бархатное бальное платье.

Красная дорожка "Оскара 2019" официально открыта
Красная дорожка "Оскара 2019" официально открыта
Фото: instagram.com/theacademy

Что касается самой церемонии награждения, то среди звезд, которые объявляли победителей, можно было увидеть чуть ли не всех звезд шоу-бизнеса: от Дженнифер Лопес до Джулии Робертс.

"Оскар" за лучшую песню получила Леди Гага, лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон. Сюрпризом было то, что "Оскар" за лучшую женскую роль получила не в седьмой раз номинированная Глен Клоуз, а Оливия Колман. Лучшим фильмом стала картина "Зеленая книга". А вот боролись за звание лучшего актера до последнего Рами Малик и Кристиан Бейл. 

"Здесь все в ожидании победы Рамы Малека ... (крики из зала). А вот и первая реакция!", – отметила представитель голливудских ассоциаций прессы Лена Бассе.

Да, именно так награда за мастерски сыгранную роль Фредди Меркьюри нашла Рами Малека. После самой церемонии Рами появился на закрытой вечеринке кинокомпании "Фокс". Актера сразу взяли в плотное кольцо все желающие поздравить его с победой.

Напомним, сайт "Сегодня" опубликовал полный список победителей "Оскара 2019". Кроме этого, мы сделали текстовую онлайн-трансляцию события. 

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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