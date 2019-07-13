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Красная дорожка ОМКФ 2019: ТОП-15 лучших нарядов

В Одессе стартовал ежегодный кинофестиваль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
ОМКФ 2019: лучшие наряды на красной дорожке
ОМКФ 2019: лучшие наряды на красной дорожке
Фото: Сегодня

12 июля в Одессе состоялось открытие ежегодного кинофестиваля. Отметим, в этом году проходит юбилейный 10-й ОМКФ, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Мероприятие традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. 

На красной дорожке гости демонстрировали свои наряды – все они были яркими, однако некоторые из них впечатлили нас больше всего. На торжественной церемонии открытия ОМКФ 2019 звезды в своем большинстве отдали предпочтение платьям в пол в спокойных теплых и пастельных тонах. Однако некоторые решили в прямом смысле блистать на красной дорожке и продемонстрировали наряды, усыпанные пайетками. Среди них – Леся Никитюк и Анна Завальская.

Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
Красная дорожка ОМКФ 2019: лучшие образы
Фото: Сегодня
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Ранее мы также рассказали, что думают о нарядах звездных гостей ОМКФ 2019 одесситы, которые пришли посмотреть на красную дорожку.

Напомним, гости церемонии открытия 10-го ОМКФ смотрели фильм французского режиссера Николя Бедоса "Прекрасная эпоха", впечатлениями от просмотра которого мы с вами поделились ранее.

В течение девяти фестивальных дней гостей ОМКФ ждут показы более чем ста фильмов, а также мастер-классы, творческие встречи. Кроме того, состоятся сразу два события на Потемкинской лестнице. В частности, сегодня, 13 июля, пройдет показ культового фильма "Казаки" (1928), а 19 июля зрители увидят уникальный музыкальный медиаперформанс-оперу "Лестница в ..." Влада Троицкого. 

Напомним, что все новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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