Красная дорожка "Оскара": ТОП-5 звезд в белых нарядах

Сегодня, 10:34

Мэтью МакКонахи пришел на "Оскар-2018" с женой Камилой Альвес

Джейн Фонда. Фото: AFP
Джейн Фонда. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Прямая трансляция самой престижной кинопремии мира состоялась в эфире телеканала "Украина". Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером стал Гари Олдман, воплотивший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".

В этом году Марго Робби, Джейн Фонда, Лора Дерн, Камила Алвес и Мэри Джей Блайдж выбрали цветом своих вечерних туалетов белый.

Марго Робби продемонстрировала элегантный наряд с обнаженными плечами от Chanel.

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Фото: AFP 

Джейн Фонда подчеркнула фигуру элегантным платьем от Balmain, Лора Дерн позировала в Calvin Klein.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Актер Мэтью МакКонахи пришел на "Оскар-2018" с женой Камилой Альвес, которая предпочла наряд с пышной юбкой от Vivienne Westwood.

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Фото: AFP 

Певица Мэри Джей Блайдж появилась перед фотографами в платье от Versace.

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Фото: AFP 

Названы все победители "Оскара-2018".
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