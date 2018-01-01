Красная дорожка седьмого дня Каннского кинофестиваля: самые смелые наряды

Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior

Винни Харлоу Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP Алессандра Амбросио Фото: AFP Даутцен Крез Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Каннах состоялась премьера спин-оффа космической саги "Звездные войны" - приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP 1/11

Вчера на Каннском кинофестивале-2018 состоялась европейская премьера спин-оффа знаменитой космической саги "Звездные войны" — приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Вечером команда фильма вышла на красную дорожку.

Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior. Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.

Даутцен Крез блистала в элегантном брючном костюме от Tom Ford. Сара Сампайо предпочла наряд с перьями от Ralph & Russo.

Винни Харлоу появилась на публике в платье с длинным шлейфом и вырезами от Jean-Louis Sabaji.

Напомним, в Каннах 38-летняя чешская топ-модель Петра Немцова оказалась в центре внимания.

Ранее супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.

Также мы сообщали, что актер Джон Траволта прилетел в Канны, чтобы представить свой новый фильм "Кодекс Готти". На красную дорожку впервые в истории фестиваля актер вышел со всей своей семьей – супругой Келли Престон, дочерью Эллой и сыном Бенджамином.