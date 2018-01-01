Красная дорожка шестого дня Каннского кинофестиваля: самые роскошные наряды
Винни Харлоу надела платье салатового цвета от Ralph & Russo
Вчера на Лазурном берегу Франции в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец".
Картину пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды.
Индийская актриса Сонам Капур примерила роскошный комплект от Ralph & Russo, состоящий из пышной юбки и топа с вышивкой.
Кейт Бланшетт позировала в наряде от Givenchy, главной деталью которого стала разноцветная многоярусная юбка.
Белла Хадид блистала в платье в пол цвета металлик от Elie Saab, а Алессандра Амбросио предпочла изысканный образ от Zuhair Murad.
Винни Харлоу надела платье салатового цвета от Ralph & Russo. Джейн Фонда выбрала наряд с жакетом из новой коллекции Valentino.
Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".
Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.