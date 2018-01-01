Красная дорожка шестого дня Каннского кинофестиваля: самые роскошные наряды

Винни Харлоу надела платье салатового цвета от Ralph & Russo

Индийская актриса Сонам Капур Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP Винни Харлоу Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP В рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец" Фото: AFP 1/13

Вчера на Лазурном берегу Франции в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец".

Картину пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды.

Индийская актриса Сонам Капур примерила роскошный комплект от Ralph & Russo, состоящий из пышной юбки и топа с вышивкой.

Кейт Бланшетт позировала в наряде от Givenchy, главной деталью которого стала разноцветная многоярусная юбка.

Белла Хадид блистала в платье в пол цвета металлик от Elie Saab, а Алессандра Амбросио предпочла изысканный образ от Zuhair Murad.

Винни Харлоу надела платье салатового цвета от Ralph & Russo. Джейн Фонда выбрала наряд с жакетом из новой коллекции Valentino.

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.