Красную дорожку на Берлинале-2019 изготовили из мусора

Красную дорожку изготовили из переработанного мусора, который выловили в море

"Берлинале 2019" Фото: Getty Images

Вчера, 7 февраля в столице Германии стартовал 69-й кинофестиваль "Берлинале 2019". Церемония открытия прошла в театре на Потсдамской площади. В этом году Украину представляет фильм "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Отметим, что эксклюзивные материалы с "Берлинарл 2019" смотрите в новостях "Сегодня".

Стоит отметить, что много внимания уделялось созданию красной дорожки "Берлинале 2019". Оказывается, что ее изготовили из переработанного мусора, который выловили в море, пишет издание Deutsche Welle.

Подготовка красной дорожки на "Берлинале 2019" Фото: Getty

Сообщается, что перед тремя основными площадками фестиваля развернули 2430 квадратных метров ковровых покрытий. Для их производства было использовано 1,6 тонны отходов, выловленных в море, в частности рыболовные сетки и старые ковры. Такая акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана отходами из пластика.

Отметим, что в 2019 году жюри кинофестиваля возглавляет французская актриса Жюльет Бинош, которая в 1997 году была признана лучшей актрисой Берлинале за роль в фильме "Английский пациент".

Напомним, в сети наконец-то появился фрагмент из фильма "Гарет Джонс".

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