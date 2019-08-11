"Красный или черный?": Оля Полякова восхитила сеть горячими фото в бикини
Перед формами певицы сложно устоять
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно выпустила именные стикеры для мессенджера, восхитила сеть фотографиями с отдыха у моря. На своей странице в Instagram Оля разместила несколько снимков в разных купальниках и предложила фанатам выбрать лучший.
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Полуобнаженные кадры Поляковой всегда набирают наибольшее количество лайков в ее профиле. Новые снимки, на которых артистка позирует на песке, не стали исключением.
"Красный или черный?", – поинтересовалась у фолловеров Оля Полякова. Певец Виталий Козловский ответил решительно: "Оба".
Остальные поклонники певицы засыпали ее комплиментами и признали, что прекрасной женщине идет любой купальник. "Оля, с такой идеальной фигурой, хоть фиолетовый", "Шикарная фигура, Олечка", "Оба, и красный и чёрный! Вы просто богиня, глаз не отвести", – пишут пользователи социальной сети.
Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-10 звездных красоток в купальниках.
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