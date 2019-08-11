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"Красный или черный?": Оля Полякова восхитила сеть горячими фото в бикини

Перед формами певицы сложно устоять

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно выпустила именные стикеры для мессенджера, восхитила сеть фотографиями с отдыха у моря. На своей странице в Instagram Оля разместила несколько снимков в разных купальниках и предложила фанатам выбрать лучший.

Как планируют провести последний месяц лета украинские звезды, смотрите в ролике:

Полуобнаженные кадры Поляковой всегда набирают наибольшее количество лайков в ее профиле. Новые снимки, на которых артистка позирует на песке, не стали исключением. 

INSTAGRAM (@polyakovamusic)

"Красный или черный?", – поинтересовалась у фолловеров Оля Полякова. Певец Виталий Козловский ответил решительно: "Оба". 

Остальные поклонники певицы засыпали ее комплиментами и признали, что прекрасной женщине идет любой купальник. "Оля, с такой идеальной фигурой, хоть фиолетовый", "Шикарная фигура, Олечка", "Оба, и красный и чёрный! Вы просто богиня, глаз не отвести", – пишут пользователи социальной сети.

Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-10 звездных красоток в купальниках.

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