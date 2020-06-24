Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Красотка Даша Астафьева позировала в ретро-наряде и неприлично пошутила: фото

Сегодня, 09:35

Певица показала стильный летний лук

Певица и модель Даша Астафьева, которая ранее продемонстрировала свою фигуру в сауне, показала подписчикам невероятно женственный ретро-образ. Знаменитость надела черно-белый клетчатый сарафан, бретели которого слегка приспустила, коричневые кожаные туфли и очки в форме кошачий глаз.

Фотографией своего наряда в стиле 60-х, который вновь вернулся в моду в этом году, Даша Астафьева поделилась в своем Instagram-аккаунте. В описании к снимку знаменитость пошутила о собственном весе.

Смотрите в сюжете интервью с Дашей Астафьевой о школьных комплексах:

"Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично", – написала певица.

Шутка вызвала волну комплиментов о стройной и женственной фигуре Даши.

Напомним, что в октябре прошлого года Даша Астафьева рассекретила свои параметры. Оказалось, что они очень приближены к модельным.

Даша Астафьева в ретро-наряде
Даша Астафьева в ретро-наряде
Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру, позируя на балконе для фотографа Сони Плакидюк. Также недавно знаменитая певица показала себя в образе блондинки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Известная звезда Голливуда отреагировала на суицид экс-возлюбленного: "Это ужасный конец" Две капли воды: дочь Аллы Пугачевой поразила сходством со звездной мамой Если вам интересно: ТОП-5 причесок, которые оценят мужчины
шоу-бизнес актриса стиль певица Даша Астафьева
Реклама

Новости партнеров

Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Белла Хадид вышла в свет в прозрачном платье
Белла Хадид вышла в свет в прозрачном платье
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Сегодня, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

Вчера, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

Вчера, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

22 июняШоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

22 июняШоу-бизнес

"Его уже не спасут": молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости

22 июняWellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

22 июняШоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

22 июняШоу-бизнес

Новая девушка Эдгара Каминского показала пикантное совместное фото

22 июняFun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

22 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняПсихология

Солнечное затмение 21 июня: как оно повлияет на человека

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Именины Василия, Константина, Федора: лучшие поздравления с днем ангела

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Больно отзывается". Сын Ефремова высказался о смертельном ДТП
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять