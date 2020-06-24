Красотка Даша Астафьева позировала в ретро-наряде и неприлично пошутила: фото

Певица показала стильный летний лук

Певица и модель Даша Астафьева, которая ранее продемонстрировала свою фигуру в сауне, показала подписчикам невероятно женственный ретро-образ. Знаменитость надела черно-белый клетчатый сарафан, бретели которого слегка приспустила, коричневые кожаные туфли и очки в форме кошачий глаз.

Фотографией своего наряда в стиле 60-х, который вновь вернулся в моду в этом году, Даша Астафьева поделилась в своем Instagram-аккаунте. В описании к снимку знаменитость пошутила о собственном весе.

Смотрите в сюжете интервью с Дашей Астафьевой о школьных комплексах:

"Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично", – написала певица.

Шутка вызвала волну комплиментов о стройной и женственной фигуре Даши.

Напомним, что в октябре прошлого года Даша Астафьева рассекретила свои параметры. Оказалось, что они очень приближены к модельным.

Даша Астафьева в ретро-наряде Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру, позируя на балконе для фотографа Сони Плакидюк. Также недавно знаменитая певица показала себя в образе блондинки.

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