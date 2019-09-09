Красотка! Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж

50-летняя певица удивила неожиданным образом

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно подарила своему бывшему супругу внедорожник Ford Bronco, удивила поклонников на красной дорожке неожиданной сменой имиджа.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес отпраздновала свое 50-летие:

50-летняя знаменитость, которую мы привыкли видеть с длинными волосами решила поэкспериментировать с внешностью и сделала себе стильное каре, перекрасив волосы в светлый оттенок с золотистым переливом. В новом образе Джей Ло появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля, где состоялась долгожданная премьера фильма "Стриптизерши". Отметим, что в киноленте певица сыграла главную роль – героиню Рамону.

Дженнифер Лопес в новом образе Фото: Getty Images

Голливудская красотка с первых секунд своего эффектного выгода на публику произвела фурор. Ее новый цвет волос гармонично сочетался с желтым платьем с глубоким декольте из коллекции бренда Maison Yeya.

Джей Ло на красной дорожке в Торонто Фото: Getty Images

Напомним, что совсем недавно Дженнифер Лопес вернулась из гастрольного тура. Во время концерта в Москве сценический костюм певицы не выдержал и треснул прямо во время выступления. Забавное видео поклонники опубликовали в Instagram.

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