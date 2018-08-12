"Крепкий орешек" Брюс Уиллис снова сыграет в криминальном триллере

Название проекта уже известно - "Потерянные десять минут"

Брюс Уиллис. Фото: Getty

Голливудский актер Брюс Уиллис, который недавно попал на операционный стол, примет участие в криминальном триллере. Пока рабочее название проекта "Потерянные десять минут".

Действие картины начнется во время крупного ограбления банка, где случайному свидетелю в голову попадает пуля. Его реанимируют, но спасти память не удается. Те десять минут жизни он полностью забывает и ему придется возобновить воспоминания. Но чего это будет стоить? Ведь история станет закручиваться, когда первые части пазла будут сложены.

Режиссером фильма станет Брайан А. Миллер, а криминального босса сыграет Брюс Уилис. Отметим, что съемочный процесс фильма начнется в этом году.

Напомним, Брюс Уиллис, который недавно снялся в трогательной семейной фотосессии, знает, как развлечь детей и жену. Недавно "крепкий орешек" отдохнул со своей супругой и дочками в Диснейленде. Молодая жена 63-летнего актера Эмма Хеминг не смогла пройти мимо веселых горок и других аттракционов. Также они всем семейством нашли "звезды" своего папочки.