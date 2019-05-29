Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: названа вероятная дата

Узнайте, когда могут состояться крестины сына Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

6 мая герцогиня Сассекская родила первенца. Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями сына, которого назвали Арчи. Малышу уже почти месяц, однако герцоги показала его лишь однажды – спустя два дня после рождения. Публика предполагает, что следующее появление Арчи может произойти во время крещения.

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Когда могут состояться крестины сына Меган Маркл и принца Гарри? Точная дата пока не названа, однако журналисты издания Еxpress сделали предположение относительно периода, когда это может произойти.

Поскольку Кенсингтонский дворец пока не сделал объявления о дате крещения Арчи, можно сделать оценку на основании крещений детей герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Фото: Getty Images

Так, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были крещены через два-три месяца после их рождения. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года и был крещен почти через три месяца, 23 октября 2013 года. Его младшая сестра принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года и была крещена спустя два месяца 5 июля 2015 года.

Третий ребенок герцогов Кембриджских, принц Луи, родился 23 апреля 2018 года и был крещен спустя два с половиной месяца, 9 июля 2018 года.

Если предположить, что дата крещения ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет назначена по аналогии, вполне вероятно, что таинство состоится в период 6 июля – 6 августа.

Отметим, крещение самой Меган Маркл состоялось незадолго до свадьбы с принцем Гарри.

Ранее мы писали, что няня первенца Меган Маркл уволилась спустя две недели.

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