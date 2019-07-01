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Крестины сына Меган Маркл: СМИ назвали дату

В прессе появилась вероятная дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Герцогиня Сассекская родила супругу сына, которого пара назвала Арчи. До этого в сети называли вероятный период крещения малыша. Теперь же СМИ сообщили точную дату, когда должно состояться таинство крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Информация появилась в издании The Sun.

Меган Маркл провоцирует королеву Елизавету ІІ на конфликт. Детали в сюжете:

По традиции крещение детей королевской семьи осуществляется в течение трех месяцев после их рождения. Однако всем известно, что Меган и Гарри любят удивлять публику и нарушать правила. Источники сообщили прессе, что крещение сына герцогов Сассекских состоится в частном порядке уже в эти выходные – 6 и 7 июля.

Известно также, что пара намерена сохранить приватность жизни своего сына, поэтому СМИ на церемонии присутствовать не будут. Арчи Харрисон будет крещен в частной часовне королевы в Виндзорском замке – вдали от прессы и публики.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для своего сына. Предыдущие две приняли решение уволиться в связи со сложным характером герцогини Сассекской.

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