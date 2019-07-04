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Крестины сына Меган Маркл: в Букингемском дворце назвали дату

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри состоится на днях в Виндзорском замке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями сына еще 6 мая 2019. С тех пор все обсуждают дату крестин малыша Арчи. До этого в СМИ неоднократно появлялась неподтвержденная информация относительно времени и места, где состоится таинство. 

А сегодня репортер королевской семьи Эмили Нэш назвала дату крестин Меган Маркл и принца Гарри в Twitter. Журналист сообщила, что церемония действительно назначена на эту субботу, 6 июля. Отметим, что в этот день Арчи Харрисону исполнится 2 месяца. 

Смотрите видео: в честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов

"Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор будет крещен в рамках небольшой закрытой церемонии архиепископом Кентерберийским в часовне в Виндзорском замке в субботу, 6 июля, – говорит Букингемский дворец", – написала Эмили Нэш.

К слову, на страницах королевской семьи в соцсетях официальных сообщений о дате крещения сына Меган Маркл и принца Гарри не появилось, однако Эмили всегда первой заявляет о важных событиях, как это было, к примеру, с рождением первенца герцогов Сассекских.

Кроме того, репортер королевской семьи сообщила, что герцог и герцогиня Сассекские "с нетерпением ждут возможности поделиться некоторыми снимками, сделанными в этот день". Гарри и Меган попросили фотографа запечатлеть этот момент. Имена крестных родителей сына Меган Маркл и принца Гарри Букингемский дворец пока не называет.

Ранее мы также писали, что названы имена будущих крестных родителей Арчи Харрисона.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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