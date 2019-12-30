Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кричащая роскошь: Ольга Фреймут отдохнула в отеле "за 6000 долларов" и попалась на лжи

Украинская телеведущая вместе с семьей уехала на отдых в Абу-Даби

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Ольги Фреймут на отдыхе с мужем
Ольги Фреймут на отдыхе с мужем
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее показала, как выглядела в 12 лет, уехала с семьей на роскошный отдых в Абу-Даби. На Instagram-странице звезды появились новые фото и большой комментарий, где Фреймут рассказывает о своих впечатлениях.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Мне хотелось в зимние Альпы, чтобы наслушаться, как трещит камин, насладиться глинтвейном и накататься на лыжах среди заснеженных горных пейзажей. Но каникулы в холодных странах с маленькими детьми – это не лучший выбор для отдыха. Столько теплой одежды и снаряжения нужно. Да и малыши просились на море. Поэтому мы выбрали Абу-Даби: непродолжительный перелет, ласковое солнышко, отель у моря", – пишет Ольга в Instagram.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл рассказала всю правду о конфликте с няней:

По словам телеведущей, на днях ее дочь, Злата, убедила всех поужинать в "семизвездочном отеле" Emirates Palace Hotel.

"В мире всего лишь две гостиницы с таким количеством звезд, еще один – Burj Al Arab, Дубай. Впервые кричащая роскошь не вызывала у меня эстетической отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, рассыпанные камни Swarovski, бескрайние просторы, как пустыни, даже персонала (а это почти три тысячи человек!) не видно. К слову, номер в отеле стоит от шести тысяч долларов за ночь", – отметила Ольга Фреймут.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Подписчики телеведущей отреагировали на ее пост в большинстве своем положительно. Однако юзер под ником so_na_ta_li отметил, что рассказ звезды не совсем соответствует действительности.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Информация о стоимости номера в Emirates palace и количестве сотрудников, которые там работают, совершенно неверная. Номер стоит от 700 долларов в высокий сезон, а в несезон в два раза меньше (проверьте Booking.com). Сотрудников там постоянных лишь около 1400. Это не отель "семь звезд", а пятизвездочный. Зайдите на официальный сайт и убедитесь в этом", – написал so_na_ta_li.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет. Артистка предстала на кадре 17-летней давности с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем глаз. Кроме этого, Ольга Фреймут похвасталась успехами 13-летней дочери Златы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Совсем не изменилась": Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет "Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем "Желаю тебе признания": Ольга Фреймут похвасталась успехами дочери Златы "Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем
отдых фото видео скандал Ольга Фреймут
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
Кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
Как распознать стерву: 6 красноречивых признаков стервозности
Как распознать стерву: 6 красноречивых признаков стервозности
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

Сегодня, 07:30Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

Вчера, 11:02Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:11Шоу-бизнес

Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз

Вчера, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

28 декабряFood

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

28 декабряАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

28 декабряПсихология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

28 декабряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряАфиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

28 декабряFun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

28 декабряFun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Новости партнеров

Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Гости ахнут, увидев салат
Гости ахнут, увидев салат "Подарок" на праздничном столе!
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Салаты с курицей на новогодний стол 2020
Салаты с курицей на новогодний стол 2020
Страви на Новий рік 2020: кращі рецепти новорічного меню
Страви на Новий рік 2020: кращі рецепти новорічного меню
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование