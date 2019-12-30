Кричащая роскошь: Ольга Фреймут отдохнула в отеле "за 6000 долларов" и попалась на лжи

Украинская телеведущая вместе с семьей уехала на отдых в Абу-Даби

Ольги Фреймут на отдыхе с мужем Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее показала, как выглядела в 12 лет, уехала с семьей на роскошный отдых в Абу-Даби. На Instagram-странице звезды появились новые фото и большой комментарий, где Фреймут рассказывает о своих впечатлениях.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Мне хотелось в зимние Альпы, чтобы наслушаться, как трещит камин, насладиться глинтвейном и накататься на лыжах среди заснеженных горных пейзажей. Но каникулы в холодных странах с маленькими детьми – это не лучший выбор для отдыха. Столько теплой одежды и снаряжения нужно. Да и малыши просились на море. Поэтому мы выбрали Абу-Даби: непродолжительный перелет, ласковое солнышко, отель у моря", – пишет Ольга в Instagram.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл рассказала всю правду о конфликте с няней:

По словам телеведущей, на днях ее дочь, Злата, убедила всех поужинать в "семизвездочном отеле" Emirates Palace Hotel.

"В мире всего лишь две гостиницы с таким количеством звезд, еще один – Burj Al Arab, Дубай. Впервые кричащая роскошь не вызывала у меня эстетической отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, рассыпанные камни Swarovski, бескрайние просторы, как пустыни, даже персонала (а это почти три тысячи человек!) не видно. К слову, номер в отеле стоит от шести тысяч долларов за ночь", – отметила Ольга Фреймут.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Подписчики телеведущей отреагировали на ее пост в большинстве своем положительно. Однако юзер под ником so_na_ta_li отметил, что рассказ звезды не совсем соответствует действительности.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Информация о стоимости номера в Emirates palace и количестве сотрудников, которые там работают, совершенно неверная. Номер стоит от 700 долларов в высокий сезон, а в несезон в два раза меньше (проверьте Booking.com). Сотрудников там постоянных лишь около 1400. Это не отель "семь звезд", а пятизвездочный. Зайдите на официальный сайт и убедитесь в этом", – написал so_na_ta_li.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет. Артистка предстала на кадре 17-летней давности с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем глаз. Кроме этого, Ольга Фреймут похвасталась успехами 13-летней дочери Златы.

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