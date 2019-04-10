Крис Хемсворт рассказал, как его дочь чуть не погибла из-за его ошибки

Актер вспомнил, как посетил с дочкой парк аттракционов

Крис Хемсворт Фото: Getty Images

Знаменитый голливудский актер Крис Хемсворт хоть и играет супергероя в фильмах, но в реальной жизни он так же подвержен ошибкам, как и любой другой человек. Актер посетил вечернее шоу Jimmy Kimmel Live, вместе с тремя его коллегами по "Мстителям": Скарлетт Йоханссон, Робертом Дауни-Младшим и Полом Раддом.

Во время эфира на шоу Крис вспомнил шокирующую историю о том, как его маленькая дочь, несколько лет назад, чуть не погибла в Диснейленде из-за его ошибки!

Крис Хемсворт с дочерью Фото: Getty Images

Дело в том, что в парках развлечений есть ограничение по росту на некоторые аттракционы, и чтобы 6-летнюю Индию (дочь Криса) пропустили на американские горки, актер подложил ей в обувь два шоколадных батончика, чтобы увеличить ее рост. По слова Хемсворта, девочка очень хотела покататься на горках: "Я подложил ей два шоколадных батончика в обувь и у нас получилось. Я тогда подумал: "Отлично, милая, мы сломали систему".

Но когда аттракцион заработал, Индия начала выпадать из своего сидения, таким образом актеру пришлось поймать дочь, чтобы та не выпала на ходу: "Я быстро схватил ее, она закричала", – признался горе-родитель. К счастью, все закончилось благополучно.

Напомним, студия Marvel показала новый отрывок из "Мстителей: Финал".

Также студия Marvel продолжает удивлять поклонников супергеройских блокбастеров и опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал".

Смотрите видео о самых строгих звездных родителях:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram