Крис Нот из "Секса в большом городе" станет отцом во второй раз

Сара Джессика Паркер поздравила коллегу по шоу с пополнением в семье

Мистер Биг станет отцом во второй раз Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Актер Крис Нот, который разогнал московских охранников, станет папой во второй раз. 64-летний исполнитель роли "мистера Бига" из сериала "Секс в большом городе" показал фото беременной жены в социальной сети.

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Крис Нот и Тара Уилсон в браке с 2012 года. У них уже есть общий сын, и сейчас звездные родители ждут пополнения в семье. В своем Instagram артист разместил фото, на котором 37-летняя Тара демонстрирует округлившийся живот.

"Орион станет старшим братом. А мне придется держать свою задницу в форме", – написал в публикации Крис Нот.

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Фолловеры принялись поздравлять звезду с сыном. Среди них замечена и коллега Криса по сериалу "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. "О мой бог! Я так рада за вас обоих", – написала в комментариях экранная возлюбленная Нота.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Instagram

Ранее Ким Кэттролл призналась, что коллеги по "Сексу в большом городе" ее запугивали.

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