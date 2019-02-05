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Крис Прэтт рассекретил планы на свадьбу с дочерью Шварценеггера

Парочка уже вовсю планирует свадьбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Крис Прэтт Фото: instagram.com/prattprattpratt
Крис Прэтт
Фото: instagram.com/prattprattpratt

Американский актер Крис Прэтт недавно объявил о помолвке с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Крис разместил трогательное фото с возлюбленной и поделился с подписчиками радостной новостью о скорой свадьбе.

В комментарии US Weekly на премьере фильма "Лего 2: Вторая часть" в Вествуде, штат Калифорния, актер рассказал, что они с Кэтрин хотели бы жениться осенью или зимой. Крис также признался, что до свадьбы им нужно много чего успеть и все хорошенько спланировать. Поэтому пожениться пара планирует больше чем через полгода.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Фото: instagram.com/prattprattpratt

Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. В комментариях к снимку фаны Прэтта составили сотни комментариев с поздравлениями.

Для Кэтрин это будет первый брак, а Крис уже был ранее женат. Он состоял в браке с актрисой Анной Фэрис. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании.

Напомним, Арнольд Шварценеггер рассказал, что он думает о Крисе Прэтте.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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Источник: Сегодня
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