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Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Звезда "Стражей галактики" узаконил отношения с Кэтрин Шварценеггер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились
Фото: Instagram

Звезда фильмов Marvel актер Крис Прэтт и дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин официально поженились. Пара связала себя узами брака в субботу, 8 июня, передает TMZ. Примечательно, что ранее Арнольд Шварценеггер рассказал, что он думает о возлюбленном своей дочери – Крисе Прэтте.

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Свадьба Криса и Кэтрин была скромной. Папарацци сфотографировали невесту в облегающем белом платье со шлейфом и длинной кружевной фатой, а Прэтта в классическом черном смокинге. На церемонию бракосочетания молодожены пригласили только самых близких друзей, сообщают СМИ.

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