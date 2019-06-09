Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Звезда "Стражей галактики" узаконил отношения с Кэтрин Шварценеггер

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились Фото: Instagram

Звезда фильмов Marvel актер Крис Прэтт и дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин официально поженились. Пара связала себя узами брака в субботу, 8 июня, передает TMZ. Примечательно, что ранее Арнольд Шварценеггер рассказал, что он думает о возлюбленном своей дочери – Крисе Прэтте.

Смотрите видео о самых богатых актерах Голливуда:

Свадьба Криса и Кэтрин была скромной. Папарацци сфотографировали невесту в облегающем белом платье со шлейфом и длинной кружевной фатой, а Прэтта в классическом черном смокинге. На церемонию бракосочетания молодожены пригласили только самых близких друзей, сообщают СМИ.