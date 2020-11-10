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Крисси Тейген показала прах своего третьего ребенка: "Скучаю по тебе, Джек" (видео)

Сегодня, 11:34

В начале октября Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли третьего ребенка

Не так давно известный певец и музыкант Джон Ледженд и его супруга Крисси Тейген потеряли третьего ребенка – сына Джека. Крисси находилась примерно на пятом месяце беременности. Из-за осложнений врачам пришлось вызвать экстренные искусственные роды. Сейчас семья получила прах малыша, который Крисси решила показать своим подписчикам в Instagram.

Скриншот: Instagram Крисси Тейген

На первом видео Тейген показывает маленькую белую коробочку с прахом Джека. На втором ролике Крисси запечатлела момент "общения" ее старшей дочери Луны с прахом брата.

"Я просто много думаю о Джеке сегодня. Наш дом очень открыт для жизни, смерти, горя и всего остального. Мы стараемся говорить обо всем красиво, духовно, но довольно открыто и буквально. Я знаю, что это странный пост, но я просто хотела поделиться им, чтобы навсегда запечатлеть момент с моей невероятной маленькой копией. С ней жизнь бесконечно лучше. Я скучаю по тебе, Джек. Мы очень скучаем по тебе", – подписала видеоролики Крисси.

Крисси также рассказала, что Луна положила на коробочку свое любимое угощение.

chrissy teigen (@chrissyteigen)

Отметим, что сейчас Крисси Тейген и Джон Ледженд воспитывают двоих детей: дочь Луну и сына Майлза.

Ранее Крисси Тейген рассказала о потере ребенка и призналась, зачем показала фото родов на 20-й неделе.

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