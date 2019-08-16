Кристен Стюарт подловили за поцелуями с новой девушкой: фото

Звезда "Сумерок" замечена в обществе молодой сценаристки

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

29-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт, которая не скрывает своей нетрадиционной ориентации, снова была замечена в обществе новой девушки. На этот раз звезду "Сумерок" запечатлели за поцелуями со сценаристкой Дилан Майер.

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Кристен Стюарт папарацци сфотографировали в тот момент, когда она приобнимала девушку на улице, а затем и поцеловала Дилан. Вместе девушек уже видели до этого – 6 августа – во время ужина в одном из японских ресторанов в Лос-Анджелесе. Представители зарубежных СМИ опубликовали в Instagram целующихся Кристен и Дилан.

15 Авг 2019 в 7:17 PDT INSTAGRAM (@robstenews)

Стоит отметить, что такое дерзкое поведение актрисы теперь заставило журналистов задуматься над ее новым романом. Примечательно, что 29-летняя знаменитость ранее встречалась около двух лет с британской топ-моделью Стеллой Максвелл. Экс-возлюбленные после расставания сохранили хорошие взаимоотношения.

Напомним, в нынешнем году Кристен Стюарт, которая никогда не славилась кротким нравом, решила отличиться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, знаменитого своими строгими правилами.

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