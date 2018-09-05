Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации

Кристен Стюарт приобрела особую популярность после съемок в саге "Сумерки"

Кристен Стюарт. Фото: Getty

28-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт приобрела особую популярность после съемок в саге "Сумерки" в 2008 году с Робертом Паттинсоном в главной роли. Позже, пара стала встречаться, но их отношения распались в июле 2012 года. После громкого расставания Кристен стали замечать в компании девушек, у актрисы были романы с известными моделями.

Недавно Кристен украсила обложку парижского журнала Mastermind Magazine, в интервью которому подняла тему своей личной жизни и сексуальной ориентации:

"Да, двусмысленность – моя любимая вещь. С точки зрения сексуальности? Конечно, – говорит она. "А также в создании фильмов. Если вы идеально точно отвечаете на каждый вопрос, вы не даете людям "пишу для размышлений". Я чувствую то же самое при занятии сексом. Всего знать до конца не нужно", – говорит актриса.

Кроме этого, в более ранних интервью Стюарт отмечала, что пол ее партнера никогда не имел для нее значения: "Я любила всех тех, с кем встречалась. Думаете это была фальш? Я всегда принимала свою бисексуальность и никогда не страдала или не была смущена этим фактом". Кристен с конца 2016 года встречается с моделью Стеллой Максвелл

Напомним, Кристен Стюарт нарушила правила на красной дорожке.