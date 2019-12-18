Кристина Агилера празднует день рождения: как певица выглядела в молодости

Смотрите, как менялась внешность певицы

Кристина Агилера тогда и сейчас Фото: Getty Images

Сегодня, 18 декабря, свой 39-й день рождения отмечает культовая американская певица Кристина Агилера. Артистка получила невероятную популярность еще в 18 лет. Каждый ее сингл становился настоящим хитом. Но после ошеломительной карьеры певица решила уйти в тень на долгих десять лет. За это время артистка вышла замуж, родила детей и внешне изменилась – Кристина, которую все запомнили стройной девушкой, заметно набрала в весе.

Кристину Агилеру уличили в чрезмерном фотошопе. Подробности в сюжете:

В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, какой была певица в молодости и как сейчас выглядит одна из самых красивых артисток Голливуда.

18-летняя Кристина Агилера Фото: Getty Images Культовая певица в начале карьерного пути Фото: Getty Images Певица в возрасте 25-ти лет Фото: Getty Images Кристине Агилере 30 лет Фото: Getty Images Певица в возрасте 35-ти лет Фото: Getty Images Кристина Агилера сейчас (2019 год) Фото: Getty Images 1/6

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

К тому же, предлагаем вспомнить ТОП-10 хитов певицы Кристины Агилеры, которые знают наизусть миллионы людей по всему миру.

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