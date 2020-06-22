Кристина Асмус заявила о разводе с Гариком Харламовым: "Это решение не спонтанное"

У супругов есть общая дочь

Волна разводов продолжает накрывать российский шоу-биз. На этот раз известная российская актриса Кристина Асмус заявила о разводе со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. После 8 лет брака супруги решили официально расторгнуть отношения.

Новость о разводе актриса сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Кристина заверила всех, что причиной тому послужил не карантин.

Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: instagram.com/asmuskristina

"8 лет в браке... К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки", – написала Асмус.

Также Асмус попросила прессу не обращаться к ней по поводу развода, потому что этот процесс достаточно неприятный и болезненный.

Гарик Харламов также прокомментировал развод в социальной сети и поблагодарил Кристину за 8 счастливых лет, а также за их дочь.

"Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку", – написал Гарик.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно официально развелась еще одна звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Артистка обвинили мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Пара воспитывает двоих детей – 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию. По словам адвоката, Агата и Павел разводятся мирно, без судебных разбирательств.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться