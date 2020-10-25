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Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Сегодня, 11:23

У шоумена есть дочь и сын от предыдущего брака

Совсем недавно Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли свадьбу, а теперь они вместе проводят время с детьми. Но пока что не общими. Дочь и сын шоумена от брака с Еленой Войченко – семилетняя Эмилия и двухлетний Эван-Александр – гостили у новоиспеченных супругов. Нашли ли они общий язык с возлюбленной своего звездного папы – узнайте далее.

Ранее Кристина Горняк призналась, что бывшая жена Владимира не пускает детей в гости к Остапчуку, но, похоже, им удалось договориться. Дети Остапчука даже остались на ночлег у пары.

В Instastories шоумен показал, как они с детьми провели время. Так, ребята вместе с Кристиной играли на клавишных, читали и смотрели мультики.

Кристина Горняк с детьми Остапчука
Кристина Горняк с детьми Остапчука
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Сама горняк опубликовала в сторис фото, на котором показала, что приготовила для детей. Среди блюд были пюре, суп, курица, индейка и салат.

Фото: instagram.com/kristygor

Ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк заговорили о собственных детях.

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