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Кристина Орбакайте получила серьезную травму: фото

Российская певица впервые за карьеру отменяет все концерты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Фото: Instagram

Дочка культовой исполнительницы Аллы Пугачевой российская певица Кристина Орбакайте вынуждена впервые за всю свою карьеру отменить запланированные концерты из-за неприятного случая. 48-летняя артистка получила перелом лодыжки и теперь не может наступать на ногу около двух месяцев.

Смотрите также видео о том, как Алла Пугачева делала макияж своей дочери:

На своей странице в Instagram Кристина Орбакайте опубликовала фото, на котором показала ногу в фиксаторе. Известно, что сейчас артистка находится в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией. Но при каких обстоятельствах певица получила травму, неизвестно.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Фото: Instagram

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", – написала российская певица.

Напомним, ранее мы также писали, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. На последнем фото Примадонна не похожа на саму себя.

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