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Крушение украинского самолета в Иране: как отреагировали российские звезды

Авиакатастрофа произошла утром 8 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Авиакатастрофа МАУ в Иране
Авиакатастрофа МАУ в Иране
Фото: Reuters

8 января в Иране произошла трагедия - авиалайнер МАУ Boeing-737 разбился в столице, Тегеране. В результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж. Отметим, на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев.

Подробности крушения Boeing-737 смотрите в сюжете:

Видео: Reuters

Мы уже писали, что на авиакатастрофу отреагировали многие украинские знаменитости. Российские звезды, среди которых Максим Галкин, Ксения Собчак и Филипп Киркоров, тоже не остались в стороне, выразив соболезнования родственникам погибших и всей Украине.

"Авиакатастрофа над Тегераном. 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли... самолет пропал с радаров через 2 минуты после взлета и ,как пишут СМИ, ,разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе"....странно... Обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы... Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело в 5:42 мск и спустя две минуты перестало передавать данные, следует из данных сервиса FlightRadar. Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год...? Почему? За что? Бедные люди..... Украина, прими самые искренние соболезнования...", – написал Филипп Киркоров.

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"Искренние соболезнования всем родственникам погибших. Украинский самолет разбился над Ираном... Ужасная трагедия(...", – пишет телеведущая Ксения Собчак.

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"Авиакатастрофа в Тегеране, самолет Украинских авиалиний, вылетевший в Киев, ранним утром потерпел крушение, все пассажиры и члены экипажа погибли. Большая трагедия! Нет слов. Соболезнования родным погибших и всем украинцам!", – делится эмоциями Максим Галкин.

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Ранее мы также писали, как отреагировал мир на авиакатастрофу в Иране.

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