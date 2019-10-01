"Крым – мой": Олег Винник прокомментировал участие в российской акции

Украинский певец решил расставить все точки над "і"

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник прокомментировал появление в проекте #ВСЕММИР и заявил, что участвовал во флешмобе ко Дню мира и не давал согласия на использование его видео в общем ролике.

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"Этот месседж я сделал в Международный День мира – сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни одного адекватного человека, который скажет: "Я не хочу мира". Если у тебя есть возможность "крикнуть" на весь мир, – это надо делать", – считает певец.

Вместе с тем, артист объяснил, что согласился принять участие исключительно во флешмобе. В клипе группы "МИР 519" видео Олега Винника было использовано без ведома артиста.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Со мной об этом не договаривались, и я никогда бы не согласился сняться в клипе ни одного артиста. Сразу после выхода видеоролика мы обратились к организаторам с требованием изъять нашу часть видео", – утверждает Винник.

Об участии в проекте российских артистов Олег Винник узнал непосредственно в день выхода видеоклипа. Полный список участников флешмоба до этого ему не был известен.

"Я согласился только тогда, когда мне говорили, что во флешмобе принимают участие исключительно люди искусства со всего мира, которые "вне политики" и реально хотят мира. Если бы знал фактических участников заранее, конечно, изменил бы свое решение", – говорит исполнитель.

Олег Винник Фото: Instagram

Олег Винник также отметил, что в течение последних трех лет ему предлагают туры по всей России, у артиста множество заказов, однако он ни разу не согласился ни на одно предложение.

"Это моя твердая позиция из-за ситуации в моей стране. И, в первую очередь, это человеческая позиция гражданина Украины", – подчеркнул Олег.

Кроме того, артист извинился перед семьями воинов, погибших во время захвата Крыма, объяснив, что не знал о подобных случаях, а также ответил на вопрос об аннексии полуострова.

"Я украинец, гражданин Украины. Крым – мой", – сказал Винник.

Напомним, украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 519". Проект проходил под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.

В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

В результате Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец".

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