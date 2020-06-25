Ксении Собчак срочно сделали операцию: первое видео из больницы

Телеведущая показала свое лицо после операции

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым, перенесла срочную операцию. По словам самой знаменитости, она получила серьезные травмы лица.

Об этом стало известно из опубликованного в Instagram звезды видео. Причины, по которой ей сделали сложную операцию, Собчак не назвала, но поблагодарила врачей за то, что они не выдали информацию о ее состоянии журналистам. Также телеведущая поблагодарила маму и мужа Константина Богомолова за поддержку.

"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!" – написала Ксения Собчак, показав кадры из больничной палаты.

INSTAGRAM

Ранее Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг Регины Тодоренко о домашнем насилии. Известная блондина выразила слова поддержки певице и заявила, что не поддерживает слова в духе "сама виновата", но такой масштабной травли в сторону Тодоренко тоже не поддерживает.

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