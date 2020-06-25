Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ксении Собчак срочно сделали операцию: первое видео из больницы

Сегодня, 18:51

Телеведущая показала свое лицо после операции

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым, перенесла срочную операцию. По словам самой знаменитости, она получила серьезные травмы лица.

Об этом стало известно из опубликованного в Instagram звезды видео. Причины, по которой ей сделали сложную операцию, Собчак не назвала, но поблагодарила врачей за то, что они не выдали информацию о ее состоянии журналистам. Также телеведущая поблагодарила маму и мужа Константина Богомолова за поддержку.

"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!" – написала Ксения Собчак, показав кадры из больничной палаты.

INSTAGRAM

Ранее Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг Регины Тодоренко о домашнем насилии. Известная блондина выразила слова поддержки певице и заявила, что не поддерживает слова в духе "сама виновата", но такой масштабной травли в сторону Тодоренко тоже не поддерживает.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Экс-возлюбленный Ксении Собчак пытался покончить с собой: реакция телезвезды Мать Ксении Собчак доставлена в больницу с подозрением на коронавирус Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак: подробности скандала
шоу-бизнес операция телеведущая Ксения Собчак
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Сегодня, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 19:04Техно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

Вчера, 16:09Шоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

Вчера, 11:10Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 10:52Fun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

Вчера, 10:44Техно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Вчера, 10:10Wellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

Вчера, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Вчера, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Знай меру. Сколько ягод нужно есть и кому они противопоказаны
Знай меру. Сколько ягод нужно есть и кому они противопоказаны
Тина Кароль стала актрисой украинского сериала
Тина Кароль стала актрисой украинского сериала
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять